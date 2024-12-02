Всероссийский диктант по математике станет ежегодным

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Об этом рассказали организаторы акции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Всероссийский математический диктант станет со следующего года ежегодным. Об этом сообщили в Т-Банке, который стал организатором акции, приуроченной ко Дню математика.

Проверить свои знания могли не только школьники и студенты, которые хотят связать своё будущее с точными науками, но и все желающие. В Москве задания можно было выполнить офлайн в штаб-квартире Т-Банка, и онлайн в остальных городах и регионах. Кроме того, участники могли прослушать лекции от профессоров ведущих вузов страны — МФТИ, МГУ, Центрального университета и НИУ ВШЭ.

«Мы намерены повторить успех тотального диктанта, чтобы в каждом уголке нашей страны, в каждой школе, все дети и взрослые могли принимать участие и кайфовать от самого процесса. Будем делать ежегодно это большое мероприятие», — отметил Константин Маркелов, директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-Банка.

Всероссийский математический диктант — это часть большого образовательного проекта «Т-Математика». Всего более 70 тысяч человек приняли участие в мероприятиях «Т=Математика», включая и Всероссийский математический диктант.

«Мы хотим вкладываться в образовательные проекты и взаимодействуем с большим количеством вузов в стране, читаем образовательные курсы по разным дисциплинам, по искусственному интеллекту, анализу данных, и надеемся, что совместно с вузами сможем воспитывать и образовывать подрастающее поколение, которое потом станет лидером ИТ», — заявил Станислав Моисеев, директор инженерных исследований Т-Банка.

В дальнейших планах множество мероприятий не только для участников олимпиад и учителей, но и всех клиентов. Так, прямо сейчас в приложении Т-Банка каждый может открыть бесплатный тренажёр по математике, который называется «Число Т», проверить свои силы и прокачать свой уровень финансовой грамотности, пошагово изучить варианты решения задач по математике, посмотреть разборы к ним и др.

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