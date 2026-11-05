Скам с американским следом: кто обманул сотни покупателей «АйфонБерри»

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Рекламу мошенникам активно делали звезды шоу-бизнеса — но они не подозревали, чем это закончится.

«АйфонБерри» обманул сотни покупателей на афйоны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Известия»: за аферой с интернет-магазином «Айфонберри» стоит выходец из Украины

Скандал вокруг мошеннического интернет-магазина «АйфонБерри», жертвами которого стали сотни покупателей, разрастается с новой силой — оказывается, что российские звезды рекламировали скам-проект 30-летнего выходца из Львова, живущего в США. Об этом говорится в материале «Известий».

Реклама со звездами и пустые обещания

Бренд «АйфонБерри» активно продвигали в соцсетях балерина Анастасия Волочкова и шоумен Прохор Шаляпин — в качестве благодарности за рекламу оба получили по смартфону. Однако многие клиенты не дождались своих заказов. Магазин несколько месяцев собирал предоплату за популярную технику со скидкой 30%, обещая доставку за 30-45 дней, однако товар люди так и не получили. По данным клиентской базы, заказы не пришли 753 покупателям, причем в реальности жертв может быть и больше. Ущерб оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

Следы ведут в Нью-Йорк

За всей аферой с магазином стоит Максим Шереметьев — 30-летний выходец из Львова, который около 15 лет назад перебрался в США и получил гражданство. Вторым причастным к скам-магазину представлялся как Евгений Протов. Оба связывались с подчиненными почти синхронно — в основном это происходила после обеда по московскому времени.

Мысль о том, что Шереметьев реально проживает в США, подтвердила и одна из сотрудниц. По ее словам, Шереметьев рассказывал ей, что он давно живет в Нью-Йорке и несколько лет назад получил американский паспорт.

Что будет дальше

Уже возбуждено девять уголовных дел в разных городах России. Однако адвокат Шарбатулло Содиков усомнился в том, что виновникам достанется по заслугам — если их причастность будет доказана, то их не выдадут российской стороне, а Вашингтон вовсе может организовать свое расследование.

Ранее Шаляпин, который оказался втянут в махинацию, признался, что вовсе не хотел участвовать в рекламе из-за штрафов. При этом ему гарантировали, что ни о какой акции речь не идет - ему просто подарят телефон. Но когда певец приехал в магазин, ему вручили подарок, а после чего - записал видео с аферистами. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Два фрукта для здоровья сосудов: результаты эксперимента удивили ученых
8:45
Тело подростка из Украины и его раненую мать нашли в одном из отелей Мюнхена
8:33
Первый в мире «Казак»: российские ученые создали подсолнечник, не боящийся паразита
8:30
Новогодняя прибавка: кто получит повышенную пенсию в январе
8:20
Ягудин проговорился: как изменилась жизнь Евгении Медведевой после свадьбы
8:10
Что закладывает за щеку Лель и чем изнуряет себя Пегова: секреты красоты звезд

Сейчас читают

«Четыре раза за дубль покакал»: актриса Анна Богомолова о съемках с младенцами
Цена богатырской силы Томаева: эксклюзивное интервью со звездой сериала «Витязи»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео