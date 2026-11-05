Скам с американским следом: кто обманул сотни покупателей «АйфонБерри»

«Известия»: за аферой с интернет-магазином «Айфонберри» стоит выходец из Украины

Скандал вокруг мошеннического интернет-магазина «АйфонБерри», жертвами которого стали сотни покупателей, разрастается с новой силой — оказывается, что российские звезды рекламировали скам-проект 30-летнего выходца из Львова, живущего в США. Об этом говорится в материале «Известий».

Реклама со звездами и пустые обещания

Бренд «АйфонБерри» активно продвигали в соцсетях балерина Анастасия Волочкова и шоумен Прохор Шаляпин — в качестве благодарности за рекламу оба получили по смартфону. Однако многие клиенты не дождались своих заказов. Магазин несколько месяцев собирал предоплату за популярную технику со скидкой 30%, обещая доставку за 30-45 дней, однако товар люди так и не получили. По данным клиентской базы, заказы не пришли 753 покупателям, причем в реальности жертв может быть и больше. Ущерб оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

Следы ведут в Нью-Йорк

За всей аферой с магазином стоит Максим Шереметьев — 30-летний выходец из Львова, который около 15 лет назад перебрался в США и получил гражданство. Вторым причастным к скам-магазину представлялся как Евгений Протов. Оба связывались с подчиненными почти синхронно — в основном это происходила после обеда по московскому времени.

Мысль о том, что Шереметьев реально проживает в США, подтвердила и одна из сотрудниц. По ее словам, Шереметьев рассказывал ей, что он давно живет в Нью-Йорке и несколько лет назад получил американский паспорт.

Что будет дальше

Уже возбуждено девять уголовных дел в разных городах России. Однако адвокат Шарбатулло Содиков усомнился в том, что виновникам достанется по заслугам — если их причастность будет доказана, то их не выдадут российской стороне, а Вашингтон вовсе может организовать свое расследование.



Ранее Шаляпин, который оказался втянут в махинацию, признался, что вовсе не хотел участвовать в рекламе из-за штрафов. При этом ему гарантировали, что ни о какой акции речь не идет - ему просто подарят телефон. Но когда певец приехал в магазин, ему вручили подарок, а после чего - записал видео с аферистами.

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