Силы на исходе: почему после 40 лет у женщин появляется постоянная усталость

Пятый канал
Пятый канал Эксклюзив 14 0

Какие факторы могут влиять на состояние женщин в зрелом возрасте и как вернуть бодрость?

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
«Ваше здоровье»

После 40 лет силы будто заканчиваются быстрее, а усталость, раздражительность и бессонница все чаще дают о себе знать. Вернуть бодрость можно не только в спортзале: даже русская народная пляска способна удивить своей нагрузкой!

Как присядка заставляет работать мышцы, при чем здесь гормоны и что поможет снова почувствовать прилив энергии — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Бобровая струя и холодная немощь: во что верили на Руси

www.globallookpress.com/P. Henry

На Руси бобровая струя ценилась на вес золота. С ее помощью пытались лечить эпилепсию, упадок сил, мигрени, тяжелые простуды и даже импотенцию, которую в старину называли холодной немощью.

Кастореум, известный как бобровая струя, представляет собой пахучий секрет, который вырабатывается в специальных железах бобра и используется животным для мечения территории.

Несмотря на веру в народные средства, сегодня все больше внимания уделяется проверенным способам поддержания здоровья. И если целебные свойства бобровой струи остаются недоказанными, то физическая активность давно стала важной частью здорового образа жизни.

Но искать способы поддержать здоровье можно не только в народных средствах. Иногда для этого достаточно добавить в привычную жизнь больше движения — например, освоить элементы русской пляски.

Присядка вместо спортзала: как русский танец тренирует мышцы

www.globallookpress.com/Belkin Aleksey

Улучшить настроение и поддержать физическую активность можно с помощью движения. Русские народные танцы не только помогают поддерживать форму, взбодриться и почувствовать себя энергичнее.

Русский народный танец — это не только яркое зрелище, но и полноценная физическая нагрузка. Ковырялочки, притопы, шаги с каблуком и знаменитая присядка заставляют активно работать мышцы бедер, ягодиц и корпуса, развивают координацию и помогают поддерживать выносливость.

Пружинящие движения также задействуют мышцы малого таза. А главное, танец позволяет совместить тренировку с хорошим настроением и зарядиться энергией.

Однако танцы помогают поддерживать физическую активность, но не всегда решают проблему постоянной усталости. Например, после 40 лет причиной упадка сил могут стать гормональные изменения.

Прогестерон падает — энергия на нуле: как вернуть бодрость после 40

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Многие женщины после 40 лет могут столкнуться с изменениями гормонального фона, которые сопровождаются нарушениями сна, раздражительностью и повышенной утомляемостью.

«После 40 лет снижается выработка прогестерона. И есть необходимость в том, чтобы нормализовать уровень прогестерона и эстрогена, потому что женщина становится более нервозной, она плохо спит, она более раздражительная. Что может здесь помочь? Различные растительные экстракты.

Это витекс священный (растение, плоды которого используют в фитотерапии, гинекологии. — Прим. ред.), экстракт диоскореи (растение, плоды которого используют как вспомогательное средство в медицине. — Прим. ред.). Их применение значительно улучшает качество жизни женщины и ее настроение. Поддержка баланса прогестерона поможет вернуть внутреннюю опору и ощущение, что силы никуда не делись, они вернулись», — рассказала нутрициолог Катерина Падолка.

Сохранить активность после 40 лет помогают регулярное движение, полноценный сон и сбалансированное питание. А если усталость становится постоянной, не стоит списывать все на возраст: важно выяснить причину вместе с врачом.

Тема:
«Ваше здоровье»
29 окт
Кашель с мокротой не проходит? Когда это признак серьезного заболевания легких
28 окт
Горечь во рту — лишь начало: чем грозит застой желчи и как его распознать
27 окт
Вплоть до онкологии: на какие опасные болезни указывает температура без простуды
26 окт
Мозг скажет спасибо: почему после 50 лет стоит научиться жонглировать мячами
23 окт
Паспорт врет: как узнать свой биологический возраст с помощью простых тестов
22 окт
Живот растет, а ноги остаются стройными: что мешает похудеть после 40 лет
20 окт
Лазерная коррекция зрения: кому нельзя делать и что запрещено после операции
18 окт
Шпага против старения? Чем фехтование полезно для мозга после 40 лет
17 окт
Любите поспать утром еще пять минут и посидеть с телефоном в туалете? Чем вы рискуете
17 окт
Печень гибнет, а вы ничего не чувствуете: как вовремя распознать опасную болезнь
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

16:17
Икру ежей и кальян подавай: Волочкова снова устроила скандал в самолете
16:13
До слез и почти до драки: как звезды «Универа» воевали друг с другом
15:56
Змея уползла в Китай: Елена Товстик решила вернуть бывшего мужа
15:42
Стало известно, где и когда простятся с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко
15:25
Меркель предложила впервые избрать женщину президентом Германии
15:13
Штамп исчез, а искра осталась? Бербер заигрывает с бывшим мужем после развода

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Тайная семья, о которой никто не знал? Что скрывал Сергей Соседов
От тюрьмы уберегла, а спасибо не дождалась: Борисова пожалела дочь после скандала
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео