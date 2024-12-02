Матвиенко: Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника»

Особенно речь идет о действующем и будущем президентах США Джо Байдене и Дональде Трампе.

Сигнал от испытания российской ракетной системы «Орешник» и заявления президента РФ Владимира Путина услышали все на Западе, в том числе команды пока еще действующего главы Белого дома Джо Байдена и набравшего большинство голосов на выборах лидера США Дональда Трампа. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью aif.ru.

«Когда я недавно сказала, что сигнал, посланный нашим испытанием „Орешника“ и последующим обращением нашего президента, принят всеми адресатами на Западе, я имела в виду и команду Трампа, а не только „уходящую натуру“ — демократов», — сказала она.

Вместе с тем Матвиенко обратила внимание на то, что утихли заявления Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Хотя это не означает его отстранение от данной темы.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 ноября напомнил, что Запад разрешил Украине наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сравнил массированное применение «Орешника» с ядерным ударом. РФ продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника.