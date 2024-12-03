Взрыв на АЗС под Новосибирском: что известно о случившемся

Эфирная новость 32 0

Два человека пострадали при взрыве на заправке в Новосибирской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате инцидента пострадали два человека.

Подробности мощного взрыва в Новосибирской области, произошедшего накануне, 2 декабря. На одной из заправок города Искитим вспыхнули резервуары с топливом как раз в тот момент, когда туда подъехал бензовоз. Случайный прохожий бросился на помощь и начал своими силами тушить пожар. Буквально через несколько секунд прогремел взрыв.

Обошлось без жертв, но пострадали два человека. Водитель грузовика и сотрудница АЗС госпитализированы с ожогами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Прокуратура проверяет обстоятельства случившегося и соблюдение правил безопасности на станции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники МЧС России спасли 12 человек на пожаре в Москве.

 

 

 

 

 

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
Время исполнять мечты: гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков

Последние новости

9:14
Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед
9:12
Принесет удачу: каким будет 2025 год Зеленой Деревянной Змеи
9:05
«Не могу принять»: потомок Пушкина осудил сносы памятников поэту
8:51
Оксфордский университет выбрал главное слово 2024 года
8:38
СК предъявил обвинение отцу погибших детей после отравления дихлофосом под Красноярском
8:34
Время исполнять мечты: гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год