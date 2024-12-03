Взрыв на АЗС под Новосибирском: что известно о случившемся

В результате инцидента пострадали два человека.

Подробности мощного взрыва в Новосибирской области, произошедшего накануне, 2 декабря. На одной из заправок города Искитим вспыхнули резервуары с топливом как раз в тот момент, когда туда подъехал бензовоз. Случайный прохожий бросился на помощь и начал своими силами тушить пожар. Буквально через несколько секунд прогремел взрыв.

Обошлось без жертв, но пострадали два человека. Водитель грузовика и сотрудница АЗС госпитализированы с ожогами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Прокуратура проверяет обстоятельства случившегося и соблюдение правил безопасности на станции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники МЧС России спасли 12 человек на пожаре в Москве.