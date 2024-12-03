Аномально теплая зима ждет россиян
К каким сюрпризам погоды еще стоит готовиться?
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Этой зимой в России будет преобладать теплая погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист уточнил, что зима в европейской части страны будет неоднородной, а оттепели будут часто сменяться периодами сильных морозов. Немного иная ситуация ожидается в регионах Сибири — там в основном будет теплая погода.
А вот новогодняя ночь в Москве обещает быть морозной. Такое прогноз дал синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По словам эксперта, столица встретит 2025-й год температурой минус десять градусов, в Подмосковье ожидается же минус 15 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в холодное время года сохранить бодрость духа и тела.
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