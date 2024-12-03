К каким сюрпризам погоды еще стоит готовиться?

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Этой зимой в России будет преобладать теплая погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что зима в европейской части страны будет неоднородной, а оттепели будут часто сменяться периодами сильных морозов. Немного иная ситуация ожидается в регионах Сибири — там в основном будет теплая погода.

А вот новогодняя ночь в Москве обещает быть морозной. Такое прогноз дал синоптик центра «Метео» Александр Ильин. По словам эксперта, столица встретит 2025-й год температурой минус десять градусов, в Подмосковье ожидается же минус 15 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в холодное время года сохранить бодрость духа и тела.

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