Перезимуем: как в холодное время года сохранить бодрость духа и тела

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Диетолог Устинова: жиры зимой — это полезный источник энергии

Перезимуем: как в холодное время года сохранить бодрость духа и тела

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Зимой особенно важно спать не менее восьми часов в день. Но это — лишь одно из правил.

Кофе лучше фруктовых соков помогает сохранить бодрость в зимнее время, а восстановить силы можно с помощью здорового сна. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Спать нужно не менее восьми часов. За это время приходят в норму когнитивные функции, настроение и общее состояние.

«Зимой мы, как и животные, испытываем потребность в „спячке“», — поясняет эксперт.

Физическая активность тоже должна присутствовать. Причем, вид нагрузки роли не играет, главное, чтобы она занимала не менее трех часов в неделю. Чем меньше человек двигается, тем больше жидкости застаивается в его теле.

Кофе — природный стимулятор, который способен улучшить и обмен веществ, и настроение, уверяет Устинова. Туда можно добавлять молоко, так будет регулироваться чувство голода. А вот сахар и сиропы делают из кофе калорийный десерт. Кстати, из-за наличия сахара и углеводов специалист не рекомендует пить сладкие напитки, включая соки.

Зимой лучше ограничить количество углеводов, а основу рациона составить из белков и жиров, включая молочные продукты и мясо. Особое внимание можно уделить морской рыбе — лидеру по содержанию жирных кислот омега-3.

Продукты с витамином С тоже актуальны в холодное время года. К таковым относятся цитрусовые, болгарский перец и квашенная капуста. Для улучшения кровообращения можно есть острые специи — это поможет согреть организм.

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