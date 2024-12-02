«Такого не было давно»: какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Синоптик Ильин: морозы до -10 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в Москве

«Такого не было давно»: какая погода прогнозируется в новогоднюю ночь в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Погода

Порадуют ли синоптики жителей столицы своими прогнозами?

Морозная погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь. Столица встретит 2025-й год температурой минус десять градусов, а в области будет минус 15 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с aif.ru.

«В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура около минус десяти градусов. По области местами похолодает до минус 15 градусов. Такого в столичном регионе не было давно, обычно в новогоднюю ночь отмечалось не ниже минус шести», — сказал он.

Кроме того, Ильин рассказал, какая погода будет в Москве в последний месяц 2024 года. Так, с 5 декабря прогнозируется похолодание до минус пяти — минус девяти градусов. После 10-го числа в Москву вернется тепло, но ненадолго. Настоящие морозы до минус 20 градусов нагрянут после 20 декабря. К Новому году температура немного вырастет — до минус 12 градусов.

Прежде ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о формировании снежного покрова в Москве и области. Однако уже в понедельник, 2 декабря, он обнулился. 

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что следующий раз снежный покров может появиться в субботу, 7 декабря. Но уже в воскресенье он растает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, подарит ли декабрь снег и новогоднее настроение. Вся страна с трепетом надеется увидеть белый покров на дорогах и деревьях.

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