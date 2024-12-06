Поспешишь, людей насмешишь: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя обещает быть яркой. По крайней мере, начало и завершение располагают к активной деятельности. Учитывая весьма слабые показатели недели с 16 по 22 декабря, крайне желательно постараться успеть сделать все самое важное именно с 9 по 15 число, даже несмотря на слабую середину недели. Если планировать что-то значимое, то обратите внимание на понедельник, вторник, воскресенье.
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Понедельник, 9 декабря 2024 года
День Огненной козы
В этот день рождается чистая Водная Ци от созвездия Небесного Родника и делает этот день замечательным для большинства дел. Хотите придать импульс чему-то в жизни — самое время! Если верно распланировать этот день, то все дела будут способствовать вашему процветанию и росту благосостояния.
Возможны плохие новости и проблемы с документами — в этой части будьте внимательнее. Однако параллельно складывается прекрасная формация для духовного роста и медитаций. Обязательно уделите время внутреннему диалогу в такой день.
Совет: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал, это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.
Вторник, 10 декабря 2024 года
День Каменной обезьяны
Звезда небесного счастья светит ярко в этот день. К ней присоединяются еще несколько благоприятных созвездий — Красный сандал, Хранилище и Желтая сеть. Сочетание трех гармоний очень способствует налаживанию контакта с людьми.
И здесь интересно: предложение руки и сердца в такой день делать хорошо, он в целом располагает к флирту, романтике. Однако играть свадьбу не стоит — есть риск, что в браке будет слишком много людей.
Зато для обучения и экзаменов такой день идеален. Также он хорош для поиска работы, инвестирования, подписания контрактов, обращения за медицинской помощью, начала строительства, семейных дел, перелетов и переездов, корректировок по фэн-шуй.
Хотя структура дня и предполагает некоторые внезапные вводные и шероховатости, но с ними можно будет справиться.
Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.
Среда, 11 декабря 2024 года
День Земляного петуха
День дает нам небольшую передышку от вершения судеб — звезда Малый красный охват существенно ограничивает пространство для маневра в такой день.
Сводит потенциал активности к бытовым занятиям — хорошо сегодня учиться, подписывать контракты, собирать долги, посвящать время романтике и просить о повышении по карьерной лестнице.
Структура дня стагнирующая, тяжеловесная, не дает динамичного движения энергии.
Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.
Четверг, 12 декабря 2024 года
День Стальной собаки
День разрушителя. Как мы помним, в такое время трудно что-то создать, поэтому лучше не тратить силы на важные для вас мероприятия.
Лучше отдохнуть, либо заняться конструктивным разрушением. Например, провести уборку, расхламление. Или же избавиться от чего-то изжившего себя.
Ссориться в такой день нельзя — будет очень трудно восстановить отношения после этого.
Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.
Пятница, 13 декабря 2024 года
День Золотой свиньи
Здесь притаилась Звезда болезней, поэтому врачей на сегодня лучше не намечать. Есть риск, что диагноз будет неверным, неточным, а медицинские процедуры пройдут не так, как хотелось бы.
В такой день лучше беречь силы и заниматься наведением внутреннего лоска. Избыточная инициативность может стать проблемой для человека из-за господствующей иньской энергии, доминирующей над общим настроением дня.
Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.
Суббота, 14 декабря 2024 года
День Водной крысы
Неподвижная структура дня не располагает к активным движениям. Суббота на то и выходной, чтобы отдыхать.
Тем не менее, допустимо в такой день встречаться с друзьями, обращаться к врачу, отправляться в путешествия, начинать обучение и строить планы.
Будьте внимательны с водой — могут быть неполадки или неприятности, связанные с этой стихией. Примите дополнительные меры безопасности.
Совет: не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.
Воскресенье, 15 декабря 2024 года
День Водного быка
Благоприятные звезды, собравшиеся в этом дне, трудно отнести к ярким и могучим. Тем не менее, воскресенье охотно поддержит большую часть дел, либо дела второго уровня важности.
Также хорошо в такой день устранять помехи и неприятности из вашей жизни, проводить генеральную уборку, избавляться от ненужного и ограничивающих убеждений.
Структура дня располагает к недоразумениям и задержкам новостей. Хорошо отдыхать, проводить внутренний диалог.
Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.
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