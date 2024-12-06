Поспешишь, людей насмешишь: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя обещает быть яркой. По крайней мере, начало и завершение располагают к активной деятельности. Учитывая весьма слабые показатели недели с 16 по 22 декабря, крайне желательно постараться успеть сделать все самое важное именно с 9 по 15 число, даже несмотря на слабую середину недели. Если планировать что-то значимое, то обратите внимание на понедельник, вторник, воскресенье.

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Понедельник, 9 декабря 2024 года

День Огненной козы

5-tv.ru

В этот день рождается чистая Водная Ци от созвездия Небесного Родника и делает этот день замечательным для большинства дел. Хотите придать импульс чему-то в жизни — самое время! Если верно распланировать этот день, то все дела будут способствовать вашему процветанию и росту благосостояния.

Возможны плохие новости и проблемы с документами — в этой части будьте внимательнее. Однако параллельно складывается прекрасная формация для духовного роста и медитаций. Обязательно уделите время внутреннему диалогу в такой день.

Совет: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал, это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Вторник, 10 декабря 2024 года

День Каменной обезьяны

5-tv.ru

Звезда небесного счастья светит ярко в этот день. К ней присоединяются еще несколько благоприятных созвездий — Красный сандал, Хранилище и Желтая сеть. Сочетание трех гармоний очень способствует налаживанию контакта с людьми.

И здесь интересно: предложение руки и сердца в такой день делать хорошо, он в целом располагает к флирту, романтике. Однако играть свадьбу не стоит — есть риск, что в браке будет слишком много людей.

Зато для обучения и экзаменов такой день идеален. Также он хорош для поиска работы, инвестирования, подписания контрактов, обращения за медицинской помощью, начала строительства, семейных дел, перелетов и переездов, корректировок по фэн-шуй.

Хотя структура дня и предполагает некоторые внезапные вводные и шероховатости, но с ними можно будет справиться.

Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.

Среда, 11 декабря 2024 года

День Земляного петуха

5-tv.ru

День дает нам небольшую передышку от вершения судеб — звезда Малый красный охват существенно ограничивает пространство для маневра в такой день.

Сводит потенциал активности к бытовым занятиям — хорошо сегодня учиться, подписывать контракты, собирать долги, посвящать время романтике и просить о повышении по карьерной лестнице.

Структура дня стагнирующая, тяжеловесная, не дает динамичного движения энергии.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Четверг, 12 декабря 2024 года

День Стальной собаки

5-tv.ru

День разрушителя. Как мы помним, в такое время трудно что-то создать, поэтому лучше не тратить силы на важные для вас мероприятия.

Лучше отдохнуть, либо заняться конструктивным разрушением. Например, провести уборку, расхламление. Или же избавиться от чего-то изжившего себя.

Ссориться в такой день нельзя — будет очень трудно восстановить отношения после этого.

Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Пятница, 13 декабря 2024 года

День Золотой свиньи

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Здесь притаилась Звезда болезней, поэтому врачей на сегодня лучше не намечать. Есть риск, что диагноз будет неверным, неточным, а медицинские процедуры пройдут не так, как хотелось бы.

В такой день лучше беречь силы и заниматься наведением внутреннего лоска. Избыточная инициативность может стать проблемой для человека из-за господствующей иньской энергии, доминирующей над общим настроением дня.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Суббота, 14 декабря 2024 года

День Водной крысы

5-tv.ru

Неподвижная структура дня не располагает к активным движениям. Суббота на то и выходной, чтобы отдыхать.

Тем не менее, допустимо в такой день встречаться с друзьями, обращаться к врачу, отправляться в путешествия, начинать обучение и строить планы.

Будьте внимательны с водой — могут быть неполадки или неприятности, связанные с этой стихией. Примите дополнительные меры безопасности.

Совет: не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.

Воскресенье, 15 декабря 2024 года

День Водного быка

5-tv.ru

Благоприятные звезды, собравшиеся в этом дне, трудно отнести к ярким и могучим. Тем не менее, воскресенье охотно поддержит большую часть дел, либо дела второго уровня важности.

Также хорошо в такой день устранять помехи и неприятности из вашей жизни, проводить генеральную уборку, избавляться от ненужного и ограничивающих убеждений.

Структура дня располагает к недоразумениям и задержкам новостей. Хорошо отдыхать, проводить внутренний диалог.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

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