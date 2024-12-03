Словакия выслала из страны подозреваемых в подготовке терактов на энергообъектах

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Два человека, которые следили за критической инфраструктурой, отправлены на Украину и в Венгрию.

Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox; 5-tv.ru

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В Европе опасаются диверсий на энергетических объектах. Так, Словакия выслала на Украину и в Венгрию двух человек, подозреваемых в подготовке терактов.

В МВД республики заявили, что они с помощью дронов следили за объектами критической инфраструктуры. В частности, подозреваемых зафиксировали на газораспределительной станции вблизи границы с Украиной, через которую поступает российское топливо.

«Мы следим за подобными инцидентами по всему миру. Мы обратили внимание на атаку „Северного потока“ и пожары у наших соседей — в Чехии и Польше, в том числе на недавнюю информацию о перебоях на польском участке газопровода „Дружба“. В Словакии мы принимаем решительные и оперативные меры для предотвращения подобных нападений», — заявил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

Возможную подготовку терактов сейчас расследуют и в Венгрии. Ранее, в субботу, словацкие спецслужбы предупредили, что целью атаки может стать нефтепровод «Дружба», поставляющий российское топливо в страны Европы.

А накануне утечку зафиксировали на одном из участков в Польше. Власти в числе причин аварии сейчас рассматривают и диверсию.

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