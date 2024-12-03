«Бывший член семьи»: сможет ли Петросян выписать взрослую дочь из квартиры

Сама наследница юмориста проживает в США.

В Сети появились новости о том, что народный артист РСФСР Евгений Петросян пытается выписать из квартиры в центре Москвы свою 56-летнюю дочь. Однако суд не принял заявление артиста, потому что в нем были допущены ошибки.

По словам члена адвокатской палаты Москвы Константина Кудряшова, Петросян вполне может выписать свою дочь из квартиры. Об этом юрист сообщил в беседе с URA.RU.

«В случае прекращения семейных отношений собственник вправе просить суд признать бывшего члена семьи утратившим право пользования жилым помещением и снять его с регистрационного учета по месту жительства, а проще говоря, „выписать“ из квартиры», — объяснил Кудряшов.

Адвокат отметил, что, помимо отказа от ведения общего быта и неоказания взаимной поддержки, на прекращение родственных отношений может влиять и переезд одного из членов семьи в другое место жительства.

К тому же, Петросян может выписывать дочь по причине продажи жилья. Так, для чистоты сделки необходимо сперва удостовериться, что в квартире не прописаны третьи лица.

В 2018 году дочь Петросяна от первого брака Викторина переехала в США и вышла замуж за американца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Петросяна рассказала про сложный характер сына.