Три человека умерли после употребления мяса морской черепахи на Филиппинах

На Филиппинах три человека умерли и 32 были госпитализированы на после употребления мяса морской черепахи, которая находится на грани исчезновения. Об этом сообщает ВВС.

Черепаху поймали представители коренного племени островного государства — члены общины Тедурай. Они приготовили из мяса рагу. После трапезы начали проявляться симптомы отравления.

Всем была оказана медицинская помощь, однако троих спасти не удалось. Умершие уже похоронены согласно местным традициям. Остальные отравившиеся выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает. По данным Объединенного управления здравоохранения провинции Магинданао-дель-Сур, причиной стало неправильная обработка мяса.

На Филиппинах запрещена охота на морских черепах и употребление их в пищу, однако в некоторых общинах это мясо считается деликатесом. Также некоторые местные жители верят в его леченые свойства и охотятся на редких пресмыкающихся.

Похожий случай на Филиппинах произошел в 2013 году. Тогда после употребления в пищу мяса морской черепахи умерли 68 человек.

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