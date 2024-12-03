Боевику «Азова»* в Донецке вынесли приговор за убийство мирного жителя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Весной 2022 года националист расстрелял мужчину в Мариуполе.

Боевику «Азова»* в Донецке вынесли приговор за убийство мирного жителя

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra

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Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил боевика националистического формирования «Азов»* Игоря Иванюка к 24 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя. Об этом сообщила прокуратура ДНР.

Уточняется, что 30-летнего Иванюка признали виновным по пунктам «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

Суд установил, что в период с марта по апрель 2022 года Иванюк находился в Мариуполе и расстрелял из автомата шедшего по Волнистой улице мирного жителя. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Накануне Верховный суд ДНР заочно приговорил боевика «Азова»* Андрея Ромащенко к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство.

Весной 2022 года в одном из жилых домов Мариуполя боевик расстрелял из автомата женщину пенсионного возраста. Установлено также, что с начала специальной военной операции Ромащенко участвовал в боевых действиях на территории Мариуполя. Боевик объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура ДНР заочно утвердила обвинение в отношении наемника «Азова» Келла Микаэля Скиллта из Швеции.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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