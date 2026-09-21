Сын супермодели Синди Кроуфорд умер в возрасте 27 лет в реабилитационном центре

Сын легендарной топ-модели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, 27-летний Пресли Гербер, скончался в специализированном медицинском учреждении. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на заявление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Официальная причина смерти молодого человека пока не разглашается. Однако известно, что на протяжении долгого времени он боролся с наркотической зависимостью, паническими атаками и серьезными проблемами с ментальным здоровьем.

Семья покойного через своего представителя обратилась к общественности с просьбой о конфиденциальности в этот крайне тяжелый и болезненный период.

Пресли начал карьеру в индустрии моды в 15 лет, успешно сотрудничая с такими мировыми брендами, как Calvin Klein и Dolce & Gabbana.

Несмотря на внешнее благополучие, он часто делился подробностями своего состояния в социальных сетях, ведя рубрику «Психическое здоровье по понедельникам». В своих видеопостах Гербер открыто рассказывал о приеме сильнодействующих препаратов для борьбы с ночными кошмарами и тревожностью.

Он признавался, что посетил 15 различных психиатров, но жаловался на отсутствие четких медицинских указаний.

«Я бы хотел, чтобы врачи говорили: „Принимай это трижды в день“. Но каждый психиатр, который у меня был, просто давал мне 20 лекарств и говорил пить их по мере необходимости. Мне не нужно столько свободы, мне нужно направление», — отмечал он.

Его младшая сестра, модель Кайя Гербер, недавно упоминала в интервью Vogue, что трудности брата оказали колоссальное влияние на всю их семью. Она призналась, что из-за проблем Пресли старалась быть «удобным ребенком», чтобы не обременять родителей дополнительными заботами.

Тем не менее девушка восхищалась его честностью и готовностью открыто обсуждать внутреннюю боль.

Сам Пресли надеялся, что его ошибки помогут другим людям избежать подобных трагедий. Последние годы он пытался вернуться к здоровому образу жизни, занимаясь водными видами спорта, и выражал глубокую благодарность отцу за поддержку в самые мрачные моменты его пути.

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