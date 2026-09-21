Появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

В Красноярском крае жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно разглядеть поврежденные лопасти воздушного судна.

Инцидент произошел вечером 20 сентября в десяти километрах от поселка Суломай. На борту находились четыре человека: три члена экипажа и один фельдшер. В результате случившегося пострадали два человека: медицинский работник и бортмеханик. Они были госпитализированы.

Вертолет поисково-спасательного обеспечения полетов доставил раненых в населенный пункт Подкаменная Тунгуска. Затем на самолете Ан-24 их перевезли в больницу Красноярска. Остальные члены экипажа от госпитализации отказались.

По данным источника, Ми-8 направлялся из Байкита в Суломай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах. По данным транспортной прокуратуры, борт приземлился в Ставропольском крае по техническим причинам.

Также 5-tv.ru писал о том, что в Колумбии самолет Cessna T206 потерпел крушение. В результате проишествия пять человек погибли.

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