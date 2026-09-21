Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщил портал Zakon.kz.

Казахский лидер отправил Путину телеграмму. В ней Токаев подчеркнул значимость прошедшего голосования для общественно-политической жизни РФ.

Он отметил, что итоги выборов наглядно показывают то, что жители России поддерживают курс Путина, который ориентирован на защиту долгосрочных интересов государства.

«Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы», — сказал Токаев.

Также президент Казахстана пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания России.

Выборы в РФ проходили в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Избирателям было доступно несколько форматов участия: с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации или дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По предварительным данным ЦИК, на выборах в Госдуму девятого созыва лидирует партия «Единая Россия».

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