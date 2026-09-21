Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Голосование в РФ длилось три дня — с 18 по 20 сентября.

Токаев поздравил Путина с проведением выборов

Фото: © РИА Новости/Сергей Савостьянов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщил портал Zakon.kz.

Казахский лидер отправил Путину телеграмму. В ней Токаев подчеркнул значимость прошедшего голосования для общественно-политической жизни РФ.

Он отметил, что итоги выборов наглядно показывают то, что жители России поддерживают курс Путина, который ориентирован на защиту долгосрочных интересов государства.

«Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы», — сказал Токаев.

Также президент Казахстана пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания России.

Выборы в РФ проходили в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Избирателям было доступно несколько форматов участия: с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации или дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По предварительным данным ЦИК, на выборах в Госдуму девятого созыва лидирует партия «Единая Россия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:17
Хотел место под солнцем: 82-летний пенсионер умер после драки за шезлонг
9:05
Гибель сына, монастырь и другая профессия: куда пропала актриса Ольга Понизова
8:56
ВС РФ поразили логистические и портовые объекты на Украине
8:46
Сын супермодели Синди Кроуфорд умер в возрасте 27 лет в реабилитационном центре
8:34
Огонь, кражи и насилие: зачем ИИ-агенты начали нарушать запреты ради выживания
8:26
Появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Одну загадку решили — появилась другая: что скрывает слияние черных дыр
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен