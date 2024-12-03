Жители Якутии сняли пролетевший над Землей метеорит

Небесное тело, фрагменты которого сегодня должны были упасть на территории Сибири, заметили жители Якутии. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

О приближении к Земле метеорита сообщили в Европейском космическом агентстве. Эксперты сообщали, что астероид размером в 70 сантиметров достигнет нашей планеты вечером 3 декабря, однако никакого вреда не нанесет.

Сперва астрономы полагали, что метеорит полностью сгорит в атмосфере, но позже заявили, что небесное тело все же может достичь Земли.

В последний раз метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в Челябинске. До взрыва астероид весил около 10 тысяч тонн и имел диаметр 17 метров. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили около 7,3 тысячи зданий — жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода. За медпомощью тогда обратились 1613 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году.