Жители Якутии сняли пролетевший над Землей метеорит

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 46 0

Небесное тело в размерах достигает примерно 70 сантиметров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Небесное тело, фрагменты которого сегодня должны были упасть на территории Сибири, заметили жители Якутии. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

О приближении к Земле метеорита сообщили в Европейском космическом агентстве. Эксперты сообщали, что астероид размером в 70 сантиметров достигнет нашей планеты вечером 3 декабря, однако никакого вреда не нанесет.

Сперва астрономы полагали, что метеорит полностью сгорит в атмосфере, но позже заявили, что небесное тело все же может достичь Земли.

В последний раз метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в Челябинске. До взрыва астероид весил около 10 тысяч тонн и имел диаметр 17 метров. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили около 7,3 тысячи зданий — жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода. За медпомощью тогда обратились 1613 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Время исполнять мечты: гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков

Последние новости

19:50
Жители Якутии сняли пролетевший над Землей метеорит
19:45
Участники рынка моторных масел просили ввести маркировку «Честный знак»
19:44
Предновогоднее ДТП: в Сочи перевернулась фура с мандаринами
19:43
Умерла мама Эминема Дебби Нельсон
19:35
«Владимир Владимирович научит»: пациент Центра реабилитации пригласил Путина в Ухту
19:26
Экипаж корабля «Сибирь» вальсом отметил День атомного ледокольного флота

Сейчас читают

Цены на селедку в магазинах неприлично взлетели перед новым годом - народная рыба стала дороже свинины
Путин призвал обеспечить российскую науку отечественным оборудованием
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год