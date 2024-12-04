Сносил все на своем пути: в Новосибирске произошло массовое ДТП с трамваем
Трамвай на скорости протаранил несколько машин в Новосибирске
Фото, видео: 5-tv.ru
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Общественный транспорт буквально «летел» на большой скорости.
В Новосибирске на камеру регистратора попало, как трамвай на бешеной скорости летит под откос и сносит все на своем пути. Под ударом оказались две легковые машины, которые стояли на рельсах в ожидании поворота.
По предварительным данным, водитель трамвая не смог остановиться из-за отказа тормозов. На данный момент известно только об одном пострадавшем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне массовая авария произошла на севере Москвы. На Ленинградском проспекте столкнулся автобус c десятком машин, из-за чего там образовалась многокилометровая пробка.
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