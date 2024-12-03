В Москве произошло массовое ДТП с автобусом

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Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка на Ленинградском проспекте.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Массовая авария произошла на севере Москвы. На Ленинградском проспекте столкнулся автобус c десятком машин. Эти кадры мы получили только что. На них видно, как автобус зажал один из автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется. Движение на этом участке перекрыто. Образовалась многокилометровая пробка. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Как отмечает портал MSK1.RU, автобус протаранил 15 легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло неподалеку от дома № 37 на Ленинградском проспекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль разорвало пополам после удара о фонарный столб в Новосибирске.

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