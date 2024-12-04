Политик планирует выслать из Штатов 11 миллионов человек.

Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января, но уже сегодня избранного президента Соединенных Штатов встречают протестами.

В центре внимания активистов — миграционная политика будущего лидера страны. Он планирует выслать из США 11 миллионов человек. О политическом кризисе, назревающем там, рассказала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Центральные улицы Калифорнии заполонили демонстранты. Они против массовой депортации. Американцы не поддерживают миграционную политику нового президента США Дональда Трампа.

«Мы должны гарантировать, что ни один цент ресурсов Калифорнии не пойдет на помощь машине депортации. Мы должны гарантировать, что ни один из наших государственных объектов и зданий не будет использоваться для содержания мигрантов под стражей», — заявляет лидер движения «За честность человека» Дебора Ли.

И хотя Трамп еще не вступил в должность, американцы готовятся. Еще в предвыборных речах он пообещал окончательно решить вопрос и депортировать больше миллиона человек.

«Нам предстоит проделать большую работу. Они отравляют кровь нашей страны! Вот что они делают. Они заполнили психиатрические больницы и тюрьмы по всему миру, не только в Южной Америке. Они прибывают в нашу страну со всего мира: из Африки, из Азии, отовсюду. Они заполоняют нашу страну», — заявил Трамп.

А накануне на встрече с премьер-министром Канады Трамп и вовсе заявил: если государство не усилит контроль за границей — и речь не только о мигрантах, но и о наркотрафике — Канада станет 51-м штатом Америки. И если Трюдо не решит эти вопросы, Трамп пообещал в первый же день вступления в должность ввести пошлину 25% на все канадские товары.

Давление на северного соседа словно дежавю первого срока Трампа. Правда тогда он был сосредоточен только на южной границе. Рекордный приток мигрантов из стран Южной Америки обернулся для Штатов масштабным политическим кризисом.

В 2017 он подписал указ, который блокировал въезд в Штаты сирийским беженцам, а еще мигрантам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали. Была также построена стена на границе Мексикой. С приходом к власти демократов во главе с Байденом все ограничения отменили. И вот сейчас все пытаются «проскочить» до дня инаугурации.

«Мы должны двигаться вперед, другого пути нет. Я не могу вернуться в Венесуэлу. Что мы будем делать в Венесуэле?» — спрашивает мигрант Хосе Мария.

Самый действенный инструмент в борьбе с незаконной миграцией, по мнению Трампа, пошлины. И сейчас они грозят не только Канаде.

«Дональд Трамп поднял вопрос миграции на южной границе США и на нашей северной границе, а также вопрос импорта анальгетика. Именно это беспокоит его и служит аргументом для введения пошлин. Мы говорили не столько о пошлинах, сколько о решении беспокоящих его вопросов. Это была очень дружеская беседа», — отметила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

И действовать эти тарифы, как подчеркнул Трамп, будут до тех пор, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Сейчас на территории США проживает больше 11 миллионов переселенцев, без документов. И, если судить по цифрам, из своих стран они перебрались уже давно. Почти 80% мигрантов обосновались в Штатах уже больше десять лет.