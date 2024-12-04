Как товар, который покупают: Таша Белая об ужинах за деньги

Знаменитость утверждает, что подобные приглашения — это не редкость в шоу-бизнесе.

Певице и телеведущей Таше Белой предлагали ужин за деньги. Об этом сама артистка рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Мое собачье дело».

Знаменитость призналась, что такие приглашения не редко поступают и другим звездам. И по сведению Таши, многие из них соглашаются разделить с кем-то трапезу за хороший гонорар. Белой тоже поступали такого рода запросы, но певица отклоняет подобные предложения.

«Много артистов соглашается. Не буду говорить какие, но просто слышала. Естественно, мне тоже поступали такие предложения. Но не лично мне, а моему директору. Потом мне звонил директор, спрашивал, согласна ли я», — поделилась знаменитость.

Она не понимает, зачем соглашаться на встречу с незнакомым человеком. На ужин она пойдет, если он будет дружеским. Но не с тем, кого певица не знает.

«А как товар, как будто меня покупают. „Столько-то, столько-то. Пошли, поужинаем?“ Для меня это нет. Отказалась», — объяснила Белая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Таша Белая рассказала об отношениях с альфонсами.