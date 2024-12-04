Отложили на неопределенный срок: как в мире отреагировали на события в Южной Корее

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США отменили совестные учения с Южной Кореей по ядерному сдерживанию КНДР

Фото, видео: Reuters/Soo-hyeon Kim; 5-tv.ru

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Накануне президент страны Юн Сок Ель объявил о военном положении.

За событиями в Сеуле пристально следят по всему миру. Первыми отреагировали США. Пентагон объявил, что откладывает совместные с Южной Кореей учения по ядерному сдерживанию КНДР, причем на неопределенный срок. В Японии заявили, что «с особым интересом» наблюдают за развитием ситуации. А премьер Швеции решил отложить поездку в республику. Сегодня Ульф Кристерссон должен был встретиться с президентом Юн Сок Елем.

Ситуация в Южной Корее

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения 3 ноября. Прежде он провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Позже он выступил с обращением по ТВ, заявив, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка в стране.

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Позже парламентарии отменили военное положение и приказали силовикам разойтись, те повиновались.

Пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты. В демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.

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