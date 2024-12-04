Уникальное предприятие: Патрушев назвал Средне-Невский завод лидером композитного судостроения

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Патрушев: Средне-Невский завод в Петербурге — лидер композитного судостроения

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Председатель Морской коллегии РФ осмотрел ход работ на мероприятии.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге. Именно там строится корпус для минных тральщиков проекта 12700 «Александрит». Об этом рассказал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

«Здесь строится корпус для минных тральщиков проекта 12700 „Александрит“. Его уникальность состоит в том, что он полностью построен из стеклопластика», — сказал он.

Причем такой технологией обладает только Средне-Невский судостроительный завод. Так, Патрушеву показали матрицы, где формируется оболочка судов, а также рассказали о применяемых методах повышения производительности.

Кроме того, Патрушев выступил на совещании в рамках визита на предприятие. Он отметил, что данный завод является лидером композитного судостроения в России.

«Единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из различных видов материалов: композитные материалы, судостроительные, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы», — сказал он.

Патрушев вместе с тем заявил о необходимости развивать имеющиеся компетенции в этой сфере. Помощник президента России отметил значимость выпускаемых заводом пассажирских лайнеров и катамаранов. Во время совещания он попросил доложить ему о ходе выполнения на заводе гособоронзаказа для Военно-морского флота (ВМФ) РФ, других контрактов и разработках субсидий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о необходимости комплексного управления морской деятельностью. Помощник президента РФ призвал использовать позитивный международный опыт в управлении морской деятельностью страны.

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