«Совсем другой вид»: Погребняк показала результаты работы скандального хирурга Хайдарова

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Погребняк сделала операцию у пластического хирурга Тимура Хайдарова

«Совсем другой вид»: Погребняк показала результаты работы скандального Хайдарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер совсем недавно стала мамой в четвертый раз и решила поправить себе грудь.

Блогер Мария Погребняк сделала операцию у скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова. Результаты работы она уже продемонстрировала в своем личном блоге. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Диастаз ушит идеально. Совсем другой вид приобрел живот. Идеальная, небольшая, 1:1 как до всех родов грудь! И… Об этом потом», — подписала фотографии звезда.

Пока ее тело плотно затянуто в корсет, однако, по словам самой Погребняк, все прошло на высшем уровне. Она не побоялась довериться Хайдарову, вокруг которого в последнее время ходят одни скандалы, и не прогадала.

Так или иначе, многие пациенты знаменитого хирурга остались недовольны его работой. Певица Слава заявила, что после операций у Хайдарова больше года жила в состоянии стресса и не могла посмотреть на себя в зеркало. Причиной стала неудачная подтяжка лица, после которой остались шрамы, а также маммопластика, из-за которой одна грудь стала заметно выше другой. Любовь Успенская столкнулась с аналогичными проблемами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимур Хайдаров намекнул, что сделает пластику Виктории Боне.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

18:55
«Я в шоке»: жена Павла Прилучного объявила о пополнении
18:40
Захарова предположила, что на отмену ее мальтийской визы повлиял астероид в Якутске
18:37
Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ прямо перед вылетом
18:19
«Заблокировали, но пока не украли»: Путин о российских активах на Западе
18:17
Путин: Россия никогда не отказывалась от доллара
18:05
«Совсем другой вид»: Погребняк показала результаты работы скандального хирурга Хайдарова

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
Чувства или игра: что на самом деле связывает Волочкову и Шаляпина
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год