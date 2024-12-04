«Совсем другой вид»: Погребняк показала результаты работы скандального хирурга Хайдарова

Блогер совсем недавно стала мамой в четвертый раз и решила поправить себе грудь.

Блогер Мария Погребняк сделала операцию у скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова. Результаты работы она уже продемонстрировала в своем личном блоге. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Диастаз ушит идеально. Совсем другой вид приобрел живот. Идеальная, небольшая, 1:1 как до всех родов грудь! И… Об этом потом», — подписала фотографии звезда.

Пока ее тело плотно затянуто в корсет, однако, по словам самой Погребняк, все прошло на высшем уровне. Она не побоялась довериться Хайдарову, вокруг которого в последнее время ходят одни скандалы, и не прогадала.

Так или иначе, многие пациенты знаменитого хирурга остались недовольны его работой. Певица Слава заявила, что после операций у Хайдарова больше года жила в состоянии стресса и не могла посмотреть на себя в зеркало. Причиной стала неудачная подтяжка лица, после которой остались шрамы, а также маммопластика, из-за которой одна грудь стала заметно выше другой. Любовь Успенская столкнулась с аналогичными проблемами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимур Хайдаров намекнул, что сделает пластику Виктории Боне.