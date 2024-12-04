Захарова предположила, что на отмену ее мальтийской визы повлиял астероид в Якутске

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Захарова высказалась об отмене ее мальтийской визы на заседание ОБСЕ

Захарова предположила, что на отмену ее мальтийской визы повлиял астероид в Якутске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Российская делегация должны была посетить заседание ОБСЕ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отмену ее визы на Мальту прямо перед вылетом на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«В этом году СМИД ОБСЕ проходит на Мальте. Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом… отозвали свое же решение и визу аннулировали, в виде причины указав „независящие от них обстоятельства“. Магнитная буря? Астероид в Якутске? Ретроградный Меркурий», — сыронизировала Захарова.

Спикер МИД напомнила, что ОБСЕ некогда выступала за свободу передвижений, а теперь сама же пренебрегает своими принципами.

Захарова также напомнила, что год назад София запретила ей лететь над Болгарией, когда встреча стран-членов ОБСЕ проходила в Македонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова ответила на заявление президента* Украины Владимира Зеленского, ранее пославшего Россию «на три буквы». Спикер МИД предположила, что украинский лидер вновь был «под дозой».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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