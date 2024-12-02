Мария Захарова резко ответила Зеленскому на шутку про Россию

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 89 0

Юмор украинского лидера представитель МИД РФ не оценила.

Захарова ответила Зеленскому

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента* Украины Владимира Зеленского, ранее пославшего Россию «на три буквы». Эксклюзивный комментарий оказался в распоряжении 5-tv.ru.

Грубое заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Киеве, на которой присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. Фраза была сказана в контексте обсуждения шагов, которые нужно предпринять для достижения мира в регионе.

Мария Захарова такой «юмор» украинского лидера не оценила.

«Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого. Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Хотя, возможно, учитывая присутствие Шольца, он имел в виду «ФРГ», — отметила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова считает помилование Хантера Байдена карикатурой на демократию. Так она прокомментировала решение пока еще действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена помиловать своего сына по двум уголовным делам.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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