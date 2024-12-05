«Бизнес-лидер и филантроп»: Трамп выдвинул кандидата на должность главы НАСА

Космическое агентство США может возглавить миллиардер, но это не Илон Маск.

Набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп планирует назначить миллиардера и астронавта частных космических полетов Джареда Айзекмана главой НАСА. Об этом политик заявил в социальной сети Truth Social.

«Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, выдающегося бизнес-лидера, филантропа, летчика и астронавта, на должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)», — отметил Трамп.

К слову, на данный момент руководителем американского космического агентства является астронавт Билл Нельсон, который был назначен на эту должность в 2021 году.

Джаред Айзекман — 41-летний американский бизнесмен, летчик и космонавт. Предприниматель женат и воспитывает двоих детей. Он является основателем и генеральным директором компании по обработке розничных платежей Shift4 Payments, оборот которой около 200 миллиардов долларов в год.

Айзекман также является соучредителем компании Draken International, которая занимается обучением пилотов для Вооруженных сил США. В сентябре 2021 бизнесмен был командиром корабля SpaceX Inspiration4 и совершил первый частный полет в космос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп выдвинул кандидатов на должности министров образования и торговли.