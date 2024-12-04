«Взяла пистолет двумя пальцами»: Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 62 0

Певица Азиза дала показания в суде Петербурга по делу об убийстве Игоря Талькова

Фото, видео: Яцина Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

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Музыкант был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта в «Юбилейном».

Певица Азиза дала показания в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве знаменитого музыканта Игоря Талькова, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Знаменитость отметила, что с рок-музыкантом они состояли в рабочих отношениях. А с еще одним фигурантом дела — своим телохранителем Игорем Малаховым — у нее была романтическая связь. Также она отметила, что с главным подозреваемым продюсером Талькова Валерием Шляфманом познакомилась только в день убийства артиста.

«Малахов ушел со Шляфманом, и потом раздался шум и выстрелы. Я вышла и увидела в коридоре драку. Там было облако дыма, людей было много», — сообщила Азиза.

Она также уточнила, что во время потасовки между мужчинами легла на спину Малахова и закрыла его собой. Пистолета в его руках она не видела. После этого Шляфман побежал в сторону гримерки с оружием в руках.

«Шляфман спрятался в гримерку. Когда открыли дверь, то он вышел оттуда и пистолета уже не было. Я спрашивала у него, где пистолет, но он мне не сказал. Девочки, которые были вместе с ним в гримерке, сказали, что в туалете в воде лежал пистолет. Я взяла пистолет двумя пальцами. Я знала, что это пистолет Малахова. После чего я вышла и отдала его», — добавила певица.

В гримерке Азиза услышала крики о том, что Тальков умер. После этого появились правоохранители и подтвердили смерть артиста. Знаменитость подчеркнула, что не видела, кто именно убил музыканта. Малахов ей говорил, что это был не он.

Убийство Талькова

Звезда советской эстрады Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Известно, что телохранитель и любовник Азизы Игорь Малахов хотел, чтобы его возлюбленная выступила после Талькова.

Это предложение артиста не устроило, и он отказался. Тогда разъяренный Малахов затеял драку с охранниками и продюсером Талькова. В результате потасовки произошел выстрел и Тальков погиб.

Главным подозреваемым в убийстве был назван продюсер певца Валерий Шляфман. В 1992 году тот переехал в Израиль, где остается по сей день.

Не так давно в суд вызывали продюсера Александра Толмацкого и певца Михаила Муромова, но они, как и многие другие звезды, проигнорировали повестки.

Одни из немногих, кто общается со следствием, — это Наташа Королева и Игорь Николаев, который в скором времени намерен дать показания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что не явившимся в суд по делу Талькова звездам пригрозили штрафом.

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