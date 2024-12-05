Чтоб каждое слово было громким: тульский завод изготовил микрофон для Карлсона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Тульский завод изготовил микрофон для журналиста Такера Карлсона

Фото, видео: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon; Telegram/Ростех/rostecru; 5-tv.ru

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Прибор уже доставили в Москву.

Для американского журналиста и блогера Такера Карлсона на тульском заводе «Октава» изготовили микрофон. Таким образом позаботились о том, чтобы звук во время его интервью был качественнее, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Каждое сказанное в него слово будет таким же громким, как знаменитое «Поехали!» первого человека в космосе Юрия Гагарина. Он произнес свой призыв именно в микрофон марки «Октава», — отметили на производстве.

Микрофон уже доставили в Москву и передадут журналисту в ближайшее время.

Карлсон в России

Ночью 4 декабря Такер Карлсон опубликовал видео в соцсети. В ролике журналист, стоящий на Красной площади, анонсировал выход нового интервью с Лавровым, которое должно выйти в ближайшем будущем. Вместе с тем он сделал несколько смелых заявлений о ситуации в мире на сегодня.

«Американцы, мы находимся в состоянии ожесточенной войны с Россией, необъявленной войны, за которую вы не голосовали и которую большинство американцев не хочет, но она продолжается», — сказал он.

Карлсон подчеркнул, что из-за политики пока еще действующего президента США Джо Байдена мир находится на грани ядерной войны, которую многие люди отказываются воспринимать всерьез.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему глава киевского режима Владимир Зеленский* не хочет давать интервью Такеру Карлсону.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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