Все уголовные дела Трампа закроют в ближайшее время

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Согласно Конституции США, преследование действующего президента невозможно.

В ближайшем будущем закроют все уголовные дела Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

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Избранный президент США Дональд Трамп подал запрос в суд с намерением закрыть дело о возможном вмешательстве в выборы 2020 года, как сообщает его адвокат Стив Сэдоу. В запросе Трамп просит Апелляционный суд штата Джорджия признать отсутствие юрисдикции для дальнейшего рассмотрения его апелляции.

Согласно Конституции США, после инаугурации 5 января 2025 года 47-й президент станет неприкосновенен к любым уголовным делам. Два федеральных дела уже были закрыты. В документе отмечается, что уголовное преследование действующего президента должно быть прекращено в соответствии с законодательством страны.

Трамп, как предполагается, входил в состав преступной группы и пытался повлиять на выборы 2020 года, что в августе 2023 года привело к выдвижению обвинений против него и членов его команды со стороны жюри присяжных в Джорджии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп выдвинул кандидата на должность главы НАСА. Космическое агентство США может возглавить миллиардер, но это не Илон Маск. 

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