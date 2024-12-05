Политический кризис нарастает: парламент Франции вынес правительству вотум недоверия

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Парламент вынес вотум недоверия правительству Франции и премьеру Барнье

Фото, видео: Reuters/Sarah Meyssonnier; 5-tv.ru

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Ответственность за сложившуюся ситуацию возложили на президента Эммануэля Макрона. Запущена петиция за его отставку.

Политический кризис разразился во Франции. Парламент вынес вотум недоверия правительству во главе с Мишелем Барнье.

Голосование выявило серьезный раскол в Национальной ассамблее Пятой республики. Отставку правительства поддержало 58% депутатов. Остальные 42% проголосовали против.

Барнье стал третьим премьером с начала года, который лишился своего поста, и самым недолговечным. Он возглавлял правительство всего 90 дней.

«В связи с принятием вотума недоверия и в соответствии со статьей 50 Конституции, премьер-министр должен подать президенту республики заявление об отставке правительства. Работа Национального собрания приостановлена. Сессия закрыта», — объявила председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве.

Поводом для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами, возникшие в ходе обсуждения бюджета наследующий год. И впервые за более чем полвека в отставку отправили всю команду министров в полном составе. А ответственность за сложившийся кризис возложили на президента Эммануэля Макрона. Петицию за его отставку уже запустили.

«Мы находимся в таком моменте политического кризиса, созданного президентом республики, что я скажу вам: остается только одно решение, чтобы выйти из тупика. Это — досрочные президентские выборы, чтобы люди могли с помощью урн для голосования заново решить, какой путь они хотят выбрать для нашей общей судьбы», — заявила председатель фракции «Неоперившаяся Франция» в Национальной ассамблее Франции Матильда Пано.

Сам Макрон не раз называл возможность своего досрочного ухода «политической фикцией» и давал понять, что намерен удержаться у власти до конца срока в 2027 году. Вечером запланировано его обращение к нации, где он предположительно назовет имя нового премьер-министра. Среди трех возможных кандидатур есть и бывший уже министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

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