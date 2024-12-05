Политический кризис нарастает: парламент Франции вынес правительству вотум недоверия

Ответственность за сложившуюся ситуацию возложили на президента Эммануэля Макрона. Запущена петиция за его отставку.

Политический кризис разразился во Франции. Парламент вынес вотум недоверия правительству во главе с Мишелем Барнье.

Голосование выявило серьезный раскол в Национальной ассамблее Пятой республики. Отставку правительства поддержало 58% депутатов. Остальные 42% проголосовали против.

Барнье стал третьим премьером с начала года, который лишился своего поста, и самым недолговечным. Он возглавлял правительство всего 90 дней.

«В связи с принятием вотума недоверия и в соответствии со статьей 50 Конституции, премьер-министр должен подать президенту республики заявление об отставке правительства. Работа Национального собрания приостановлена. Сессия закрыта», — объявила председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве.

Поводом для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами, возникшие в ходе обсуждения бюджета наследующий год. И впервые за более чем полвека в отставку отправили всю команду министров в полном составе. А ответственность за сложившийся кризис возложили на президента Эммануэля Макрона. Петицию за его отставку уже запустили.

«Мы находимся в таком моменте политического кризиса, созданного президентом республики, что я скажу вам: остается только одно решение, чтобы выйти из тупика. Это — досрочные президентские выборы, чтобы люди могли с помощью урн для голосования заново решить, какой путь они хотят выбрать для нашей общей судьбы», — заявила председатель фракции «Неоперившаяся Франция» в Национальной ассамблее Франции Матильда Пано.

Сам Макрон не раз называл возможность своего досрочного ухода «политической фикцией» и давал понять, что намерен удержаться у власти до конца срока в 2027 году. Вечером запланировано его обращение к нации, где он предположительно назовет имя нового премьер-министра. Среди трех возможных кандидатур есть и бывший уже министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.