Путин поручил ввести в эксплуатацию к концу года еще 150 школ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Помимо этого, за последние годы в стране было открыто почти 1700 детских садов.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поручил ввести в эксплуатацию еще 150 школ к концу года. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Изменения к лучшему произошли и в системе общего образования. Начиная с 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тысяч ребят. До конца года будет введено еще 150 школ, более чем на 100 тысяч учебных мест», — прокомментировал ситуацию глава российского государства.

По словам президента, в рамках национального проекта «Демография» за минувшие годы также было создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет. Помимо этого в строй ввели почти 1700 новых детских садов.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимир Путина о том, что с 2025 года в России начнет действовать долевое страхование жизни граждан. Он также поручил создать меры налогового стимулирования, к которым относятся налоговые вычеты на внесенные суммы.

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