Вы делали это неправильно! Как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 30 0

Экстрасенс рассказал, какие нужно предпринять действия, чтобы ваша мечта точно сбылась.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чтобы в новогоднюю ночь обязательно исполнилось заветное желание, нужно выполнить ряд определенных действий. О магических секретах рассказал 5-tv.ru экстрасенс, оккультист Андрей Харрис.

Под бой курантов

Не изменяя традициям, желание нужно загадывать под бой курантов с фужером шампанского. Но делать это нужно правильно. Примерно за час до наступления Нового года следует взять белую бумагу и от руки записать на ней сокровенное желание.

текстНа бумажке с желанием нужно нарисовать определенные символы. Личный архив экстрасенса, оккультиста Андрея Харриса.

Главный магический секрет кроется в специальных оккультных символах. Как на фото, нужно нанести один символ сверху, а другой снизу.

После нужно правильно подготовиться к ритуалу. Следует слева и справа от себя поставить две свечи белого цвета и примерно за пять минут до курантов зажечь их.

«Также перед вами должна лежать тарелка и фужер, наполненный шампанским. Как только вы услышите бой курантов, поджигайте лист со своим желанием. Если он успеет сгореть, пока звучат куранты, желание точно исполнится. Достаточно взять всего лишь небольшой кусочек пепла и положить его в фужер. После чего выпить волшебный напиток и сказать: «Да будет так», — уточняет экстрасенс.

В том случае, если листочек полностью сгорит, и вы успеете выпить фужер шампанского, значит желание точно исполнится.

Магическое зелье

Существует и второй способ загадывания желания. Его нужно написать на листке за час до конца года, и нарисовать те же оккультные символы.

После с заветным листком в руке необходимо отправиться на улицу и найти участок, где есть земля. В ней нужно сделать небольшое углубление, положить туда листок и закопать его. Затем это место нужно полить зельем из ванили, корицы, имбиря и гвоздики, смешанной с красным вином. Его нужно сварить заранее по принципу Глинтвейна.

«Три раза говорим: „Да будет так“. Если вам повезло найти это уникальное место, ваше желание точно исполнится. Вы везунчик на весь новый год», — уточняет Харрис.

Серебряные монеты

За 30-40 минут до Нового года нужно положить в бокал с красным вином десять серебряных монет.

«Серебро — это металл Луны, а Луна отвечает за все магическое. В этот праздник она будет также сильна. А число десять — это код фортуны, который позволяет реализовать все свои мечты в жизнь», — объясняет оккультист.

Практически перед самым началом боя курантов бокал с вином необходимо выпить. После чего просушить монеты в бумаге и выйти на ближайший перекресток.

Лучше всего будет, если на перекрестке вы окажетесь не позднее пяти минут от начала нового года.

«Вы озвучиваете свое желание и подкидываете в воздух эти десять монет. После того как вы услышите звон монет, которые ударились о землю, вы говорите: «Да будет так», — подчеркивает экстрасенс.

Таким образом вы притянете особую удачу в свою жизнь, и ваше сокровенное желание обязательно исполнится.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как быстро привести себя в порядок после праздников.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год