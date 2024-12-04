Борьба с отеками: как быстро привести себя в порядок после праздников

После такого отдыха, нужен еще отдых — обычно шутят россияне, встречая Новый год. Почти две недели выходных принято проводить максимально активно. Вот только праздничные традиции идут вразрез с привычным режимом дня и питанием, давая большую нагрузку на организм. И в первую очередь это заметно по лицу.

Как привести себя в порядок после праздников, эксклюзивно Пятому каналу рассказала косметолог, клинический фармаколог Юлия Филатова.

Почему после праздников появляются отеки

Нельзя назвать один продукт, который единолично наносит удар по внешнему виду. Все зависит от новогоднего меню и списка активностей на праздники. Однако врач назвала наиболее распространенных «вредителей»:

Алкоголь. Дает большую нагрузку на мочевыделительную систему, поэтому и провоцирует появление отеков.

Соль. Маринованные огурчики, квашеная капуста, помидоры в уксусе, чипсы и крекеры — все это вкусно, но в больших дозах не совсем полезно. Соленая еда, как и спиртосодержащие напитки, особенно перед сном, провоцируют сгущение крови, в ответ на это почки начинают накапливать натрий — соль. Появяляются отеки.

Поздний прием пищи. Череда вечерних корпоративов, семейное застолье, поход в гости или в ресторан — на Новый год так много поводов выпить и закусить поздно вечером и ближе к ночи. Подобное нарушение распорядка приводит к задержке жидкости в организме и отечности. Поэтому многие после гулянки просыпаются весьма «помятыми». А все потому, что в России распространен отечно-деформационный тип старения лица.

Поздний отход ко сну. Все процессы, протекающие в человеческом организме, работают по так называемым «биологическим часам». Циркадные ритмы запускают те или иные физиологические цепочки. Если лечь спать в два часа ночи и проспать 10-12 часов, это скажется хуже на коже, чем если лечь в 10-11 вечера и проспать всего пять часов.

Как избавиться от отеков после праздников

Как проверить, отекло ли лицо? Нужно подойти к зеркалу и надавить двумя пальцами в область глазничной дуги. Если кожа в этом месте набухает, значит, произошел застой жидкости.

Чтобы быстро устранить последствия застолий и вернуться на работу после новогодних праздников бодрым и свежим, Юлия Филатова рекомендует пересмотреть домашний уход за кожей.

Уделить 3-5 минут утром для массажа лица. Можно нанести на кожу одно из следующих средств — пенку для умывания с жировыми компонентами (в составе продукта указаны различные масла), масляные сыворотки, специальные крема для массажа лица. Также подойдет обычный питательный крем толстым слоем.

Техника массажа осуществляется по линиям Лангера снизу вверх. Также можно протягивать жидкость по щекам сверху вниз и чуть вбок. Для этого большие пальцы кладутся под челюсть, а указательные скользят к ним параллельно щеке.

Избавиться от отечности также помогут лимфодренажные прыжки, холодные гидрогелевые маски и патчи. Врач советует выбрать те, в составе которых меньше спирта (гликоли) и больше растительных экстрактов и гиалуроновой кислоты. При этом важно учесть, что такие маски и патчи нельзя наносить каждый день во избежание истончения кожи век.

В особо сложных случаях стоит обратиться к косметологу за инъекционным лимфодренажем или приобрести в аптеке препарат для вывода застоявшейся лимфы.

Не лишним будет после праздников запустить клеточный детокс. Умеренные физические нагрузки и интервальное голодание станут отличной стимуляцией для организма и запустят процесс ускоренной регенерации. Главное, проконсультироваться с врачом и выработать подходящую программу.