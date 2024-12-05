Путин: доля минующих Москву внутренних авиарейсов превышает 50%

Доля минующих Москву внутренних авиарейсов превышает 50%. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение… Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%… Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен», — прокомментировал ситуацию глава российского государства.

Он также отметил, что подобный показатель говорит о повышении комфорта и скорости внутренних перелетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительству поручено ускорить разработку качественного авиасообщения между населенными пунктами Дальнего Востока.

С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это проект необходимо реализовать для укрепления связи между населенными пунктами региона, а также развития авиационного сообщения. По прогнозам количество пассажиров на внутренних авиарейсах по Дальнему Востоку должно достичь четырех миллионов в год.