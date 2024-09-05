Путин заявил о необходимости развития авиасообщения на Дальнем Востоке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Путин призвал ускорить разработку пассажирского самолета «Байкал»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Количество пассажиров на внутренних авиарейсах должно возрасти до четырех миллионов человек в год.

Правительству поручено ускорить разработку качественного авиасообщения между населенными пунктами Дальнего Востока. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Для укрепления связи между городами и поселками Дальнего Востока будет и дальше развиваться местное авиационное сообщение. Количество пассажиров на внутренних авиарейсах региона должно увеличиться до четырех миллионов в год, подчеркнул российский лидер.

Он поручил правительству ускорить работу над этим проектом.

«Конечно, важный вопрос — это авиапарк. Нам нужно строить собственные самолеты — надежные, качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал», — указал Путин.

Президент призвал запустить его производство в ближайшее время. Он также подчеркнул, что все должно быть конкурентноспособно, чтобы не было дорого для пассажиров. Если выходит дорого, то надо субсидировать.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке.

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