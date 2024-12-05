Три польских дипломата генконсульства в Петербурге признаны персонами нон грата

Москва объявила персонами нон грата трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, сообщает МИД РФ. Дипломатическое представительство страны в Северной столице будет закрыто.

С 10 января 2025 года посольство Польши не будет функционировать на территории России. Мера принята после закрытия российского представительства в Познани. Трое работающих там дипломатов были признаны так же нежелательными лицами. Теперь глава польского МИД грозится закрыть все консульства, которые еще действуют на территории государства. Такие есть, например, в Гданьске, Кракове и в Варшаве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский МИД выразил решительный протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с подачей ложных сведений сотрудником посольства при въезде в страну.

Британский дипломат нарушил закон о порядке въезда и выезда, в связи с чем, в соответствии с российским законодательством и Венской конвенцией о дипломатических отношениях, МИД отозвал его аккредитацию.