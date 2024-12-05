«Экологическое благополучие»: что подразумевает этот нацпроект

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Вице-премьер Патрушев: 16 свалок ликвидируют в РФ в первом квартале 2025 года

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Прежде президент Владимир Путин заявил о ликвидации 242 объектов накопленного вреда окружающей среде.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал о новом национальном проекте «Экологическое благополучие». В рамках этой инициативы, в первую очередь, будет уделяться внимание формированию экономики замкнутого цикла. Об этом Патрушев заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Данный нацпроект является продолжением «Экологии». 

«Первое, на что будем обращать внимание — это на формирование экономики замкнутого цикла, по сути дела это работа с ТКО, с твердыми коммунальными отходами, это контейнеры, перевозка и, соответственно, площадки, куда мы будем захоранивать», — рассказал Патрушев.

Следующее направление — ликвидация свалок. В рамках прошлого нацпроекта нужно было избавиться от 190 единиц, но 16 из них до конца года не получается убрать. Их ликвидируют в первом квартале 2025 года, пообещал Патрушев. Также появятся еще 50 объектов, которые предстоит рекультивировать. Это тоже будет сделано.

Другое направление — снижение выбросов в атмосферу в городах, где загрязнения связаны с использованием угольного топлива. Такой нацпроект называется «Чистый воздух», а его задачи планируется выполнить к 2036 году. Вместе с тем продолжится работа по сокращению объемов неочищенных сточных вод.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. В том числе убрали почти 160 свалок, заявил президент России Владимир Путин.

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