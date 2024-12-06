Лавров рассказал Карлсону, как США и РФ передают информацию о ядерных ударах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Лавров: «Между РФ и США есть „каналы“, по которым передают информацию об ударах»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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Именно так Вашингтон был предупрежден об испытаниях «Орешника».

У России и США есть несколько «каналов», по которым они обмениваются информацией. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр напомнил, что между государствами есть «каналы», по которым проходили переговоры об обмене заключенными.

«Есть также «каналы», которые не предаются огласке, но в основном американцы передают по ним каналам то же, о чем говорят публично: «вы должны остановиться», «должны принять потребности Украины и ее позиции», — объяснил Лавров.

Отвечая на вопрос Карлсона о существовании «каналов», по которым обмениваются информацией о возможных ядерных ударах, глава МИД заявил, что они действительно существуют. Именно по одному из них американцы были предупреждены о запуске «Орешника».

«Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности „Орешник“, то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника».

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