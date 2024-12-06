«БРИКС — это про соседей»: Лавров о союзе между странами

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Сергей Лавров рассказал, почему не стоит бояться БРИКС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Россия не хочет вновь повторять сценарий с Финляндией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, что БРИКС — это в первую очередь о соседстве и безопасности.

«Мы — соседи. География очень важна. Западная Европа хочет подойти к нашим границам через Украину. У них были планы (они обсуждались почти открыто) разместить британские военно-морские базы на Азовском море, присматривались к Крыму и мечтали о создании там базы НАТО», — объяснил министр.

Также Лавров привел пример с ситуацией, связанной с Финляндией. В одну ночь все дружеские отношения куда-то испарились.

«Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей — все мгновенно исчезло. Может быть, это сидело глубоко в их сердцах, а нейтралитет и дружелюбие тяготили их. Не знаю», — размышляет министр.

Он вспомнил, что такая ситуация уже происходила во время Второй мировой войны, когда финны были лучшими союзниками Гитлера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Трамп против собственной валюты БРИКС.

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