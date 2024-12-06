«Только на Мальдивах»: почему Гобозов и Устиненко все еще женаты

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Звезды «Дома-2» Гобозов и Устиненко все еще женаты по законам Мальдив

+«Только на Мальдивах»: почему Гобозов и Устиненко все еще женаты

Фото: ВКонтакте /Александр Гобозов/id252713604

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Звезды «Дома-2» расстались еще в 2017 году.

Звезды «Дома-2» Александр Гобозов и Алиана Устиненко все еще официально женаты. Об этом бывший участник проекта рассказал в интервью Яне Чуриковой.

Пара, известная поклонникам не только искренними чувствами друг к другу, но и многочисленными громкими скандалами, разошлась в 2017 году. Однако юридически свой разрыв они до сих пор не оформили. 

«У нас брак по законодательству Мальдив. Мы делали там не просто свадебную церемонию, а официально расписались. Этот брак не расторгнут. Мы еще женаты, но только на Мальдивах», — признался Гобозов.

Сейчас между экс-возлюбленными не самые хорошие отношения, но им приходится общаться из-за общего сына. Александр уверяет, что любит и забоится о наследнике, но Алина в социальных сетях все равно выставляет его не в лучшем свете. Якобы Устиненко делает это, чтобы ее новый избранник выглядел на фоне Гобозова в лучшем свете. При этом самому Александру пришлось через суд определять порядок общения с сыном.

«Она как будто бы свой разум сдала в ломбард социальных сетей», — отзывается знаменитость о бывшей возлюбленной.

Гобозов, кстати, уверяет, что нашел-таки свое счастье. Он женился на юристе Светлане Князевой, и супруги воспитывают общую дочь.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что ведущая «Дома-2» Ермолаева узнала из Интернета, что ее бросил муж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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