Собянин назвал объекты, которые благоустроили на северо-востоке Москвы в этом году

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Так, например, в Свиблово создали общественное пространство для прогулок, активного и тихого отдыха.

Собянин назвал объекты, которые благоустроили на северо-востоке Москвы в этом году

Фото: mos.ru

На северо-востоке Москвы в текущем сезоне было реализовано пять проектов по комплексному благоустройству. Об этом сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что в Свиблово, рядом со станцией метро «Ботанический сад», создали общественное пространство, с качественной инфраструктурой для прогулок, активного и тихого отдыха.

«В Южном Медведкове благоустроили общественное пространство возле культурно-досугового центра „Полярный“. Преобразили детские площадки, расположенные по соседству у дома 22, корпус 4 по проезду Дежнева. Разместили большой комплекс с разнообразными элементами для лазания, два игровых городка со скатными горками для малышей и детей постарше», — отмечается в публикации.

Кроме того, в Отрадном благоустроили зеленую зону на Северном бульваре, сохранив при этом привычную инфраструктуру и улучшив возможности для отдыха и занятий спортом. Уточняется, что по разным маршрутам были разведены пешеходные дорожки и велодорожки.

Также была отреставрирована скульптурная группа «Семь оленей». В этом же районе был преобразован жилой квартал вокруг корпусов жилого комплекса «Высоковольтный».

«На пустыре со стороны первого и второго корпусов появилась новая площадка для выгула и дрессировки собак с тренажерами», — уточнил мэр столицы.

В Алексеевском районе по улице Новоалексеевской была обновлена площадка для хоккея и для занятия воркаутом. Также отмечается, что возле дома 17 был установлен детский игровой комплекс с горками и переходами, на которых к тому же есть качели, балансиры и игровые развивающие панели.

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