Точка невозврата: Европа может погрузиться в ледниковый период в 2025 году

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

В 2025 году странам Европе грозит новый ледниковый период

Остался один шаг: в 2025 году Европа может погрузиться в Ледниковый период

Фото: www.globallookpress.com/Peter Schatz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необратимые изменения происходят в системе АМОЦ, которая может охладить вест континент.

Голландские ученые провели исследования и пришли к шокирующему выводу — уже в 2025 году страны Европы могут погрузиться в ледниковый период. Об этом пишет Life.ru.

Как сообщает издание, еще в 1960-е годы ученые начали предполагать, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) — основная система океанических течений в Атлантическом океане — может вскоре остановиться. Однако если раньше предполагалось, что этот процесс займет сотни лет, то сейчас исследователи убеждены, что система может прекратить свое существование за годы.

Европейский мягкий климат обусловлен течением Гольфстрим, несущим на север Атлантики теплые воды. На экваторе океанская вода испаряется, нагретая вода Гольфстрима становится более соленой и тяжелой. У европейского континента она начинает охлаждаться, становится еще тяжелее и, опускаясь на дно, разворачивается у берегов Гренландии обратно на юг.

Как выяснилось, до точки невозврата на европейском континенте остался всего один шаг.

«Как только пресная вода с ледников перекроет Гольфстрим, мы станем свидетелями экстремальных изменений в Европе», — указал в своей статье физик Рене ван Вестен.

Некоторые ученые полагают, что эти катастрофические изменения начнутся уже в начале 2025 года, другие не так категоричны и дают Европе еще около пяти лет. Так или иначе, ледяная катастрофа вскоре точно обрушится на этот регион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли связь между катаклизмами в Японии и Турции.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

13:40
«Кровоизлияние в глазные яблоки»: неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго
13:26
Растоптавшего христианский крест блогера приговорили к семи годам колонии
13:17
В Москве опечатали два кафе «Моремания» из-за нарушения санитарных норм
13:12
Точка невозврата: Европа может погрузиться в ледниковый период в 2025 году
13:01
«Файл поврежден»: мошенники начали красть личные данные через Word
12:38
Российские силы освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Сейчас читают

Интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Главное
Поцелованная Богом: как сложилась судьба единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год