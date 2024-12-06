Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Посетит ли мероприятие американский журналист Такер Карлсон?

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся в один день — 19 декабря. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в ходе ежедневного брифинга.

«Она (прямая линия — Прим. ред.) действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — отметил представитель Кремля.

Мероприятие будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным». В ночь на 8 декабря начнется сбор вопросов от граждан, на которые ответит глава государства. Интересно, что в этом году для отбора вопросов впервые используют искусственный интеллект.

На ежегодной пресс-конференции Путина будут присутствовать, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты. При этом Такера Карлсона, который интервьюировал Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, на этом мероприятии не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Песков объяснил смену губернатора Курской области.

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Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

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