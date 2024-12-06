«Кризисное управление»: Песков объяснил смену губернатора Курской области

Врио главы региона назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Президент России Владимир Путин принял решение сменить губернатора Курской области Алексея Смирнова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ходе ежедневного брифинга.

«В установленном порядке президент четко сказал, что востребовано кризисное управление», — уточнил спикер Кремля.

По словам Пескова, Смирнов самостоятельно принял решение уйти в отставку. Он перешел на другое место работы, однако на какое — не уточнил.

При этом Путин решил, что самой подходящей кандидатурой на пост губернатора Курской области в сложившейся ситуации будет именно Хинштейн. Песков отметил, что он имеет релевантный опыт работы на своих предыдущих постах.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области.