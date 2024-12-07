Украинские уклонисты идут в Румынию через горы: пограничники обнаружили тела двоих мужчин

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 10 0

На румыно-украинской границе нашли тела двух пытавшихся покинуть Украину мужчин

На румыно-украинской границе нашли тела двух пытавшихся покинуть Украину мужчин

Фото: Frank Augstein/ТАСС

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Один из погибших замерз в горах, другого обнаружили в реке.

Тела двух мужчин были найдены у границ Румынии. По информации представителей государственной пограничной службы, погибшие пытались попасть в страну с территории Украины. Один из них замерз в горах в 200 метрах от рубежей, из этой местности также эвакуировали еще нескольких украинских уклонистов.

«Еще одно тело обнаружили в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса. Обстоятельства и личность погибшего выясняются», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Тиса неоднократно использовалась боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) для побега. В ноябре пограничники обнаружили четырех уклонистов, они заплатили по десять тысяч долларов проводнику с целью переплыть реку на надувной лодке. Задержание произошло на границе между Венгрией и Украиной.

Киевский режим ужесточил условия мобилизации, в частности, снизил возраст призыва с 27 до 25 лет, а также наказание за уклонение от военной службы. Представители администрации США пошли еще дальше и посоветовали уменьшить норму для призывников до 18 лет. Кроме того, об этом ранее писал 5-tv.ru, рассматривалось предложение о внесении в реестр военнообязанных женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

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