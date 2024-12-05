На Украине готовятся к обязательной мобилизации женщин

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На учет будут ставить даже тех, кто не имеет медицинской специальности.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuliia Ovsiannikova; 5-tv.ru

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Мобилизация женщин на Украине может стать обязательной. Верховная рада уже одобрила законопроект в первом чтении.

Предполагается, что на воинский учет будут ставить даже тех, кто не имеет медицинской специальности. Об обязательной мобилизации ранее заявила член отдельной штурмовой бригады ВСУ. По ее словам, без этого уже не обойтись из-за нехватки украинских боевиков.

Накануне о необходимости новой волны мобилизации на Украине заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пояснил, что поставки оружия Киеву будут бесполезными, если не будет людей на фронте. Блинкен призвал снизить призывной возраст до 18 лет.

После этого в местных СМИ появилась информация о том, что совершеннолетним массово отказывают в выдаче паспортов Украины и загранпаспортов за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США отказались направлять Украине новый пакет помощи. Действующий президент Штатов Джо Байден собирался выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов. Однако в Конгрессе высказались резко против.

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