Собянин: метро Москвы получит еще около двух тысяч новых вагонов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Власти столицы утвердили план по обновлению подвижного состава городского транспорта до 2030 года.

Собянин: метро Москвы получит еще около двух тысяч новых вагонов

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Власти Москвы утвердили план по обновлению подвижного состава городского транспорта до 2030 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Среди основных целей плана градоначальник назвал, в частности, передачу московскому метро порядка двух тысяч новых вагонов до конца 2030 года. В результате доля современных составов превысит 90%. В общей сложности в уходящем и будущем году будет поставлено 560 вагонов «Москва-2024», написал Собянин.

В свою очередь, на Московских центральных диаметрах планируется «закончить обновление подвижного состава на МЦД-3 и МЦД-4 до конца следующего года», сообщил мэр.

Кроме того, до 2030 года включительно в Москве появится почти 3,9 тысячи новых электробусов. Также в ближайшие годы город закупит «порядка 100 современных низкопольных трамваев, чтобы полностью закончить обновление парка», уточнил Собянин.

Обновление подвижного состава городского транспорта — долгосрочная программа правительства Москвы, которая действует с 2010 года, отмечается в сообщении на портале mos.ru.

«Город размещает заказы на разработку новых моделей подвижного состава, которые в дальнейшем закупаются по контрактам жизненного цикла. Это значит, что производители берут на себя обязательства по ремонту и обслуживанию техники на период от 15 (для электробусов) до 30 лет (для вагонов метро и трамваев)», — отмечается на портале.

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