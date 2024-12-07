Рушит памятники, боготворит нацистов: Зеленского обвинили в неуважении к предкам
Журналист Боуз обвинил Зеленского в неуважении к предкам
Фото: Reuters/Alina Smutko
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Дед главы киевского режима воевал за Красную армию, а прадед был убит во время Холокоста.
Этнический еврей и потомок участников Великой Отечественной войны, президент* Украины Владимир Зеленский разрушает советские памятники и боготворит нацистов. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в социальной сети X.
«Сегодня диктатура Зеленского уничтожает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — указал Боуз.
Обозреватель также напомнил, что дед главы киевского режима Семена Зеленского был полковником Красной армии во время Второй мировой войны, а прадед президента Украины погиб во время холокоста. В то же время Зеленский без зазрения совести сносит советские памятники, отдавая предпочтение тем, кто безжалостно убивал русских, евреев и поляков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава крымского парламента Владимир Константинов призвал созвать новый Нюрнбергский процесс над Зеленским.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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