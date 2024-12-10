Народный герой? Американцы вступились за убийцу главы крупнейшей страховой компании США

Топ-менеджер Брайан Томпсон был расстрелян в центре Нью-Йорка. Подозреваемый — 26-летний Луиджи Манджоне — был задержан спустя неделю.

Неожиданную популярность обрел подозреваемый в громком убийстве главы крупнейшей страховой компании в США. Недавно его задержала полиция. Злоумышленником оказался 26-летний Луиджи Манджоне, выпускник элитного университета и IT-специалист.

Несколько дней назад он в центре Нью-Йорка хладнокровно расстрелял топ-менеджера Брайана Томпсона. Сообщают, что подозреваемый мог совершить это ради мести. Он винил систему медицинского страхования в гибели своего родственника. Именно этот мотив, равно как и сама личность Манджоне, превратили его в своеобразного «народного героя».

Американцы даже усомнились в официальной версии событий. Поиски злоумышленника заняли почти неделю. Манджоне попался в одном из ресторанов «Макдональдса», один из работников опознал его и вызвал полицию.

При аресте у него нашли пистолет с глушителем, поддельные удостоверения и многостраничный манифест с критикой коммерческой медицины США.